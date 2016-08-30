

İpekyolu İlçesi Hacıbekir Mahallesi'nde dün gece bazı sokaklara barikat kurulduğu ve yollara El Yapımı Patlayıcı döşendiği ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Özel Harekat Şube ekipleri operasyon başlattı. Sokakta barikat kurup, yola el yapımı patlayıcı döşeyen PKK'nın dağ kadrosunun il ve ilçe merkezlerinde Yurtsever Devrimci Gençlik-Hareketi (YDG-H) ile 'Öz Savunma Birlikleri' adı altında toplandıkları sözde şehir yapılanması 'Sivil Savunma Birlikleri ' (YPS) grubuna müdahale eden güvenlik güçlerine PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldı.