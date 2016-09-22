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VAN'DA ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTİN BOYNUNDA BULUNDU


VAN'DA ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTİN BOYNUNDA BULUNDU
Tarih : 22 Eylül 2016, 15:14
Puan Ver : Van'da Öldürülen Teröristin Boynunda Bulundu(0/10)


Van'da düzenlenen operasyonda saldırı hazırlığındayken  etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröristten birinin boynunda haç kolye bulundu.



Kurban Bayramı'nın birinci günü Van'da patlayıcı yüklü araçla  gerçekleştirilen eylem ile Hacıbekir Mahallesi'nde 2 polisin şehit edildiği  saldırının failleri olduğu belirlenen ve Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde gece  düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristler "Cafer" kod adlı  Zindar Bor ile "Amed" kod adlı Mehmet Yalçın'ın otopsi işlemleri, Yüzüncü Yıl  Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinde sürüyor.








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