

Van'da düzenlenen operasyonda saldırı hazırlığındayken etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröristten birinin boynunda haç kolye bulundu.







Kurban Bayramı'nın birinci günü Van'da patlayıcı yüklü araçla gerçekleştirilen eylem ile Hacıbekir Mahallesi'nde 2 polisin şehit edildiği saldırının failleri olduğu belirlenen ve Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde gece düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristler "Cafer" kod adlı Zindar Bor ile "Amed" kod adlı Mehmet Yalçın'ın otopsi işlemleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinde sürüyor.