VAN'DA ÖLDÜRÜLEN 12 PKK'LI DA DAĞ KADROSUNDAN
Van'da öldürülen 12 teröristle ilgili PKK'ya yakın site ve gazetelerde çıkan ve siyasiler tarafından ortaya atılan "infaz" ve "gözaltına alınan gençler" iddiaların tamamen yalan olduğu ortaya çıktı.
TAMAMI DAĞDAN GELMİŞ
Van'ın Edremit İlçesi'nde kamu kurumlarına büyük bir eylem hazırlığındayken geçen hafta güvenlik güçlerinin operasyonuyla etkisiz hale getirilen 12 PKK'lı teröristin tamamının kırsaldan geldiği belirlendi.
KIRSALDA ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLAR
Emniyet İstihbarat, Van Edremit'te hücre evinde çatışmada öldürülen PKK'lıların kırsalda çekilmiş fotoğraflarını tespit etti.
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