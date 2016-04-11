

Edinilen bilgiye göre, dün gece kimliği belirsiz kişilerce Lütfiye Binnaz Saçlı İlköğretim Okuluna bombalı saldırı düzenlendi. Bölgedeki bir trafonun patlamasının ardından okulun giriş kapısına parça tesirli bomba atıldı.







Patlamanın şiddeti ile okulun camları kırılırken, olay anı kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine giderek incelemelerde bulundu.