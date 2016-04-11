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VAN'DA OKULA BOMBALI SALDIRI!


VAN'DA OKULA BOMBALI SALDIRI!
Tarih : 11 Nisan 2016, 14:33
Puan Ver : Van'da Okula Bombalı Saldırı!(5/10)2


Edinilen bilgiye göre, dün gece kimliği belirsiz kişilerce Lütfiye Binnaz Saçlı İlköğretim Okuluna bombalı saldırı düzenlendi. Bölgedeki bir trafonun patlamasının ardından okulun giriş kapısına parça tesirli bomba atıldı.



Patlamanın şiddeti ile okulun camları kırılırken, olay anı kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine giderek incelemelerde bulundu.








Etiketler: Van  Da  Okula  Bombalı  Saldırı    haber

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