

Ekim 2011'de büyük bir deprem felaketi atlatan Van, bugün bir kez daha peş peşe sallandı.







Saat 13.03'te gerçekleşen ilk deprem, 4.1 büyüklüğündeydi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, yerin 5 kilometre altında meydana gelen sarsıntının merkez üssü Özalp ilçesiydi.







İlk depremden 2 saat 11 dakika sonra bu kez merkez üssü Gürpınar ilçesi olan daha büyük bir deprem meydana geldi.







kaynak:milliyet