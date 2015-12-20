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van'da hdp'lilerin protesto yürüyüşüne polis müdahalesi

VAN'DA HDP'LİLERİN PROTESTO YÜRÜYÜŞÜNE POLİS MÜDAHALESİ

Şırnak, Mardin ve Diyarbakır'ın bazı ilçelerinde devam eden sokağa çıkma yasaklarını, Van'da yürüyüşle protesto etmek isteyen grup polis engeliyle karşılaştı.

Tarih : 20 Aralık 2015, 14:15
Puan Ver : Van'da Hdp'lilerin Protesto Yürüyüşüne Polis Müdahalesi(10/10)8


Van'da HDP ve DBP'nin, bölgedeki sokağa çıkma yasaklarını protesto etmek amacıyla düzenlediği yürüyüşe polis izin vermedi.



Feqi Teyran Parkı önünde toplanıp yürümek isteyen gruba polis tazyikli su ve gaz bombasıyla müdahalede bulundu.



Ara sokaklara kaçan göstericiler daha sonra Cumhuriyet Caddesi üzerinde tekrar toplanmak istedi. Polis gruba burada bir kez daha müdahale etti.



Van kent merkezinde polisle gruplar arasındaki gerginlik sürüyor.








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