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VAN'DA HAİN TUZAK: 2 POLİS ŞEHİT, 3 POLİS YARALI


VAN'DA HAİN TUZAK: 2 POLİS ŞEHİT, 3 POLİS YARALI
Tarih : 10 Mayıs 2016, 10:42
Puan Ver : Van'da Hain Tuzak: 2 Polis Şehit, 3 Polis Yaralı(6/10)8


Olay, saat 09.30 sıralarında merkez İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi Karlıova sokakta meydana geldi.



Yola patlayıcı döşendiği ihbarını alan polis, bölgede geniş güvenlik önlemi alarak olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi.



Yapılan inceleme ve güvenlik önlemlerini ardından bomba imha edilmek istenirken, patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada, 2 polis şehit oldu, 3 polis de yaralandı.








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