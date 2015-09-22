

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, Van-Hakkâri karayolunda askeri konvoyun geçişi sırasında iki bölgede bölücü Terör örgütü mensuplarınca el yapımı patlayıcı patlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Van - Hakkâri karayolu üzerindeki Çamlık mevkiinde 21 Eylül 2015 günü saat 22.20'de askeri konvoyun geçişi sırasında el yapımı patlayıcı patlatılmıştır. Patlama sonucunda konvoyda bulunan bir kirpi tipi askeri araç yan yatmış ve biri ağır olmak üzere toplam 13 güvenlik görevlisi yaralanmıştır. Van - Hakkâri karayolu üzerinde 22 Eylül 2015 günü saat 01.47'de askeri konvoyun geçişi sırasında el yapımı patlayıcı patlatılmıştır. Patlama sonucunda konvoyda bulunan bir kirpi tipi askeri araç patlama etkisiyle oluşan çukura düşmüş ve ilk belirlemelere göre 11 güvenlik görevlisi yaralanmıştır. Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'nca olaya taktik zırhlı araçla müdahale edilip olay yerinde emniyet alınmış, 112 acil servis ve karayolları ekipleri olay yerine yönlendirilmiştir. Söz konusu saldırılarla ilgili operasyon ve tahkikat sürdürülmektedir” denildi.