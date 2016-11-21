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van'da gösteri ve yürüyüşler 10 gün yasaklandı

VAN'DA GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞLER 10 GÜN YASAKLANDI

Van Valiliği,kentte yapılacak her türlü gösteri ve yürüyüşlerin 10 gün boyunca yasaklandığını duyurdu.

Tarih : 21 Kasım 2016, 12:22
Puan Ver : Van'da Gösteri Ve Yürüyüşler 10 Gün Yasaklandı(10/10)9


Van'da, gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığı  bildirildi.  Valilikten yapılan açıklamada, il sınırlarında huzur ve güvenliğin,  kişi dokunulmazlığının, emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşların can  ve mal güvenliğinin korunmasının amaçlandığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Bu amaçla, 2935 sayılı OHAL Kanunu'nun 11. maddesi (m) bendi  gereğince, 2911 sayılı 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu' kapsamında  yapılacak olan her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant  açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler 21 Kasım 2016  tarihinden itibaren 10 gün süreyle yasaklanmıştır."



 



kaynak:milliyet








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