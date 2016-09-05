VAN'DA GECE YARISI ŞEHİTLER İÇİN TÖREN
Tendürek Dağı'ndaki çatışmada şehit düşen sekiz asker için saat 04.30'da düzenlenen törene Başbakan Yıldırım, Yardımcısı Nurettin Canikli ve İçişleri Bakanı Soylu da katıldı.
Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı'nda şehit olan sekiz asker, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığı'nda saat 04.30'daki törenle memleketlerine uğurlandı.
Şehitler Jandarma Üsteğmen Harun Parlak (Ankara), Jandarma Astsubay Üstçavuş Suat Petek (Osmaniye), Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Aydın Eryılmaz (Balıkesir), Jandarma Uzman Çavuş Ali Doğukan Kılıç (Eskişehir), Jandarma Uzman Çavuş Enes Koçak (Sivas), Jandarma Uzman Onbaşı Salih Tortum (İstanbul), Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman Budak (Elazığ) ile Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Şengül (Afyon) için düzenlenen tören basına kapalıydı.
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