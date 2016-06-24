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van'da dereler taştı ev ve iş yerleri su altında kaldı

VAN'DA DERELER TAŞTI EV VE İŞ YERLERİ SU ALTINDA KALDI

Van'da akşam saatlerinde yüksek kesimlerde yağan yağmurdan dolayı başta Akköprü Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda ev ve işyerleri sular altına kalırken vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'nin duyarsızlığına tepki gösterdiler.

Tarih : 24 Haziran 2016, 09:11
Puan Ver : Van'da Dereler Taştı Ev Ve İş Yerleri Su Altında Kaldı(10/10)7


Van'da akşam saatlerinde yüksek kesimlerde yağan yağmurdan dolayı başta Akköprü Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda ev ve işyerleri sular altına kalırken vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'nin duyarsızlığına tepki gösterdiler.



Akşam saatlerinde Van'ın Doğusu'nda kalan Erdeğ Dağı bölgesinde sağanak yağmur yağdı. Yağmurla birlikte başta Akköprü Deresi ve bazı derelerin taşması sonucu birçok mahalle, ev ve iş yerleri sular altına kaldı. Ev ve iş yerleri su altında kalan İskele Mahallesi sakinleri iftarlarını açamadı.



Evlerinin önlerine set çekmeye çalışan mahalle sakinleri, su baskınının önüne geçemediler. Vatandaşlar, Van Büyükşehir Belediye ekiplerini aramalarına rağmen iftar sonrası ekiplerin bölgeye geleceğini söylemesi üzerine tepki gösterdiler. İftar vakti evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, İskele Caddesi'nin bir kısmı sular altına kalınca alternatif yollara yöneldiler.








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