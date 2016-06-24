

Van'da akşam saatlerinde yüksek kesimlerde yağan yağmurdan dolayı başta Akköprü Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda ev ve işyerleri sular altına kalırken vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'nin duyarsızlığına tepki gösterdiler.







Akşam saatlerinde Van'ın Doğusu'nda kalan Erdeğ Dağı bölgesinde sağanak yağmur yağdı. Yağmurla birlikte başta Akköprü Deresi ve bazı derelerin taşması sonucu birçok mahalle, ev ve iş yerleri sular altına kaldı. Ev ve iş yerleri su altında kalan İskele Mahallesi sakinleri iftarlarını açamadı.







Evlerinin önlerine set çekmeye çalışan mahalle sakinleri, su baskınının önüne geçemediler. Vatandaşlar, Van Büyükşehir Belediye ekiplerini aramalarına rağmen iftar sonrası ekiplerin bölgeye geleceğini söylemesi üzerine tepki gösterdiler. İftar vakti evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, İskele Caddesi'nin bir kısmı sular altına kalınca alternatif yollara yöneldiler.