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van'da deprem mi oldu?

VAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Van'da deprem mi oldu? Sabah saatlerinde sosyal medya üzerinde Van'da deprem olduğuna dair paylaşımlar yapılmaya başlandı. Peki Van'da deprem mi oldu? İşte son depremler…

Tarih : 25 Ağustos 2016, 10:43
Puan Ver : Van'da Deprem Mi Oldu?(0/10)


Son depremler listesi haberimizde. Sabah saatlerinden itibaren sosyal medya üzerinden Van'da deprem meydana geldiğine dair paylaşımlar yapılmaya başlandı. Vatandaşların bazıları deprem olduğunu söylerken bazıları da depremi hissetmediğini söyledi. Peki Van'da deprem mi oldu? İşte son depremler…



Saat 07.35 te merkezüssü Vangölü olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi








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