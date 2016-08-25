VAN'DA DEPREM Mİ OLDU?
Van'da deprem mi oldu? Sabah saatlerinde sosyal medya üzerinde Van'da deprem olduğuna dair paylaşımlar yapılmaya başlandı. Peki Van'da deprem mi oldu? İşte son depremler…
Son depremler listesi haberimizde. Sabah saatlerinden itibaren sosyal medya üzerinden Van'da deprem meydana geldiğine dair paylaşımlar yapılmaya başlandı. Vatandaşların bazıları deprem olduğunu söylerken bazıları da depremi hissetmediğini söyledi. Peki Van'da deprem mi oldu? İşte son depremler…
Saat 07.35 te merkezüssü Vangölü olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar