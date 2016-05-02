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van'da çatışma: 1 terörist öldürüldü

VAN'DA ÇATIŞMA: 1 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Van'ın İpekyolu ilçesi Hacıbekir mahallesi Lalapaşa 16. Sokakta çıkan çatışmada 1 terörist öldürülürken 5 kişi de gözaltına alındı.

Tarih : 02 Mayıs 2016, 09:34
Puan Ver : Van'da Çatışma: 1 Terörist Öldürüldü(7/10)9


Çatışma saat 19.45 sıralarında yaşandı. Gelen ihbarı değerlendiren Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon başlattı.

Evde tespit edilen teröristlere yönelik gerçekleşen operasyon sırasında çatışma yaşandı. Çatışma sonucu 1 terörist ölü ele geçirilirken, evdeki diğer 5 kişi de gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada 1 Kaleşnikof tüfek, el bombası ve mühimmat ele geçirildi.








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