

Çatışma saat 19.45 sıralarında yaşandı. Gelen ihbarı değerlendiren Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon başlattı.



Evde tespit edilen teröristlere yönelik gerçekleşen operasyon sırasında çatışma yaşandı. Çatışma sonucu 1 terörist ölü ele geçirilirken, evdeki diğer 5 kişi de gözaltına alındı.



Evde yapılan aramada 1 Kaleşnikof tüfek, el bombası ve mühimmat ele geçirildi.