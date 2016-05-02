VAN'DA ÇATIŞMA: 1 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Van'ın İpekyolu ilçesi Hacıbekir mahallesi Lalapaşa 16. Sokakta çıkan çatışmada 1 terörist öldürülürken 5 kişi de gözaltına alındı.
Çatışma saat 19.45 sıralarında yaşandı. Gelen ihbarı değerlendiren Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon başlattı.
Evde tespit edilen teröristlere yönelik gerçekleşen operasyon sırasında çatışma yaşandı. Çatışma sonucu 1 terörist ölü ele geçirilirken, evdeki diğer 5 kişi de gözaltına alındı.
Evde yapılan aramada 1 Kaleşnikof tüfek, el bombası ve mühimmat ele geçirildi.
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