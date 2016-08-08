Van'ın Erciş ilçesinde PKK üyesi bir kişi etkisiz hale getirilirken, Gürpınar ilçesinde çıkan çatışmada ise bir polis memuru yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Erciş'te PKK mensuplarının bazı araçları durdurmaya çalıştığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti. Güvenlik güçlerinin "teslim olun" çağrısına ateşle karşılık veren PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirilirken, diğerleri ise bölgeden kaçtı.







Öte yandan, Van'ın Gürpınar ilçesinde yol kontrolü yapan polis ekibine içerisinde PKK üyelerinin bulunduğu bir araçtan ateş açıldı. Olayda bir polis memuru yaralanırken, kaçan teröristlere yönelik operasyon sürüyor.