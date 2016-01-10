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van'da çatışma: 1 polis şehit, 12 terörist öldürüldü

VAN'DA ÇATIŞMA: 1 POLİS ŞEHİT, 12 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Van'da ses getirecek büyük bir eylem hazırlığında oldukları saptanan PKK'lı grubun üslendiği eve polisin yaptığı operasyonda, 12 terörist ölü ele geçirildi. Sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda PKK'lıların açtığı ilk ateşle 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı.

Tarih : 10 Ocak 2016, 14:19
Puan Ver : Van'da Çatışma: 1 Polis Şehit, 12 Terörist Öldürüldü(8/10)7


 Van'da ses getirecek büyük bir eylem hazırlığında oldukları saptanan PKK'lı grubun üslendiği eve polisin yaptığı operasyonda, 12 terörist ölü ele geçirildi. Sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda PKK'lıların açtığı ilk ateşle 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı.



Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri PKK'lı teröristlerin ses getirecek büyük eyleme hazırlandığı bilgisini alınca çalışma başlattı. Polisin teknik ve fiziki takibiyle, örgütün dağ kadrosundan gelenlerin de bulunduğu kalabalık PKK'lı grubunun Van merkez Edremit İlçesi'nde kiraladıkları Van Gölü yakınındaki 2 katli evde toplandığı saptandı.

Vali Konağı ve MİT binasına yaklaşık 500 metre, Jandarma Lojmanları'nın da bulunduğu TOKİ Konutları'na 1 kilometre uzaklıkta, ağaçlar arasındaki 2 katlı eve operasyon yapılması kararı verildi.








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