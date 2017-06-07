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VAN'DA ÇATIŞMA: 1 ASKER YARALANDI, 2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ


VAN'DA ÇATIŞMA: 1 ASKER YARALANDI, 2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Tarih : 07 Haziran 2017, 11:31
Puan Ver : Van'da Çatışma: 1 Asker Yaralandı, 2 Pkk'lı Öldürüldü(9/10)10


Başkale'ye 30 kilometre uzaklıktaki Yolmaçayır ve Gedikbaşı mahalleleri arasındaki kırsal alanda bugün sabah saatlerinde operasyonda olan askerlerle, bir grup PKK'lı terörist arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 1 askeryaralanırken, 2 PKK'lı terörist ölüele geçirildi. Yaralı asker, askeri helikopterle Van YYÜ Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, çatışmanın sürdüğü bölgeye havadan ve karadan takviye birlikler sevk edildi.



 



kaynak:hürriyet








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