VAN'DA ÇATIŞMA: 1 ASKER YARALANDI, 2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Başkale'ye 30 kilometre uzaklıktaki Yolmaçayır ve Gedikbaşı mahalleleri arasındaki kırsal alanda bugün sabah saatlerinde operasyonda olan askerlerle, bir grup PKK'lı terörist arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 1 askeryaralanırken, 2 PKK'lı terörist ölüele geçirildi. Yaralı asker, askeri helikopterle Van YYÜ Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, çatışmanın sürdüğü bölgeye havadan ve karadan takviye birlikler sevk edildi.
kaynak:hürriyet
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