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VAN'DA BOMBALI ARAÇLA SALDIRI: 3 ŞEHİT, 73 YARALI


VAN'DA BOMBALI ARAÇLA SALDIRI: 3 ŞEHİT, 73 YARALI
Tarih : 18 Ağustos 2016, 08:59
Puan Ver : Van'da Bombalı Araçla Saldırı: 3 Şehit, 73 Yaralı(0/10)


 Van'ın İpekyolu İlçesi'ndeki 2 Nisan Polis merkezi ve polis evine PKK'lı teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre bir polis şehit oldu, iki sivil hayatını kaybetti. Valilik, 20'si polis 73 kişinin yaralandığını duyurdu.



Saldırı, saat 23.10'da İskele Caddesi üzerinde bulunan ve Emniyet Müdürü Suat Ekici'nin makam olarak da kullandığı 2 Nisan Polis Merkezi ve polis evini hedef alarak gerçekleştirildi.








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