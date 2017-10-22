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VAN'DA BİR ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU OPERASYONDA 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ


Van'da Bir Askerin Şehit Olduğu Operasyonda 3 Terörist Öldürüldü
Tarih : 22 Ekim 2017, 22:40
Puan Ver : Van'da Bir Askerin Şehit Olduğu Operasyonda 3 Terörist Öldürüldü(7/10)3

Van'ın Başkale ilçesinde 1 askerin şehit olduğu hava destekli operasyonda 3 teröristte öldürülerek etkisiz hale getirildi.

HAVA DESTEKLİ OPERASYON

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalında, 22 Ekim 2017 günü hava destekli Şehit Jandarma Çavuş Mustafa Gündoğan Operasyonu icra edildiği belirtildi.

SİLAHLARIYLA BİRLİKTE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

Açıklamada, "Operasyon kapsamında saldırı hazırlığı içerisinde olan 3 terörist etkisiz hale getirilmiş ve 1 adet kanas keskin nişancı tüfeği, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 3 adet el bombası, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet cep telefonu, 1 adet fotoğraf makinesi, 1 adet taşınabilir akü ve 1 adet harita ele geçirilmiştir" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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