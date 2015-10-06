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VAN'DA ACI HABER: 1 POLİS ŞEHİT


VAN'DA ACI HABER: 1 POLİS ŞEHİT
Tarih : 06 Ekim 2015, 10:18
Puan Ver : Van'da Acı Haber: 1 Polis Şehit(0/10)


 Van'ın Gürpınar İlçesi'nde da uygulama noktasında durdurulmak istenen kamyonetin çarptığı polis memuru şehit oldu.



Olay bugün öğlen saatlerinde Van'ın Gürpınar İlçesi'nde meydana geldi. İlçe girişinde uygulama yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 65 NV 500 plakalı sürücüsü belirlenemeyen şüpheli bir kamyoneti durdurmak istedi. Ancak kamyonet sürücüsü polisleri görünce kaçmaya çalıştı. Bu sırada polis memuru Yaşar Uysal kamyoneti durdurmak için yola kapan atmak istedi. Ancak sürücü, kamyoneti polis memuru Uysal'ın üzerine sürerek ağır yaraladı. Ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Uysal tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit polis memuru Uysal'ın yarın Van'da yapılacak törenin ardından memleketi Çorum'a gönderileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.








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