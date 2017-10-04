VAN'DA 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!
Büyük depremler yaşayan Van yine sallandı.
DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.0
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Tuşba ilçesinin Bağdaşan Mahallesi olarak tespit ettiği deprem, bugün saat 21.46'da meydana geldi.
DEPREMDE CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI
Yerin 22.92 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
KANDİLLİ, DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 3.9 OLARAK AÇIKLADI
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.9, merkez üssünü Tuşba ilçesine bağlı Derebey Mahallesi olarak açıkladı.
Kaynak: haberinburada
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