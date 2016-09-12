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van'da 2 pkk'lı öldürüldü

VAN'DA 2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

VAN'ın İpekyolu İlçesi'nde Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda eylem hazırlığında olan 2 PKK'lı terörist öldürüldü.

Tarih : 12 Eylül 2016, 10:30
Puan Ver : Van'da 2 Pkk'lı Öldürüldü(10/10)11


VAN'ın İpekyolu İlçesi'nde Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda eylem hazırlığında olan 2 PKK'lı terörist öldürüldü.



Gece saat 01.30 sıralarında İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallasi'nde eylem hazılığında olan 2 PKK'lı olduğu ihbarını alan Van Emniyet Müdülüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat polisleri operasyon düzenledi. 2 PKK'lı teröristin bir evde kaldığını tespit eden Van Emniyet Müdürülüğü ekipleri, bölgeyi ablukaya aldı. Polisin "teslim ol" çağrılarına el bombası atarak karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 2 PKK'lı terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.








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