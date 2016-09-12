

VAN'ın İpekyolu İlçesi'nde Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda eylem hazırlığında olan 2 PKK'lı terörist öldürüldü.







Gece saat 01.30 sıralarında İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallasi'nde eylem hazılığında olan 2 PKK'lı olduğu ihbarını alan Van Emniyet Müdülüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat polisleri operasyon düzenledi. 2 PKK'lı teröristin bir evde kaldığını tespit eden Van Emniyet Müdürülüğü ekipleri, bölgeyi ablukaya aldı. Polisin "teslim ol" çağrılarına el bombası atarak karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 2 PKK'lı terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.