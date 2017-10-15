Türkiye ile İran arasındaki ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar, komşu ülkeyle en uzun sınıra sahip Van'a da olumlu yansıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran ziyareti ve bu ziyaret sırasında alınan kararlarla daha olumlu bir sürece giren iki ülke arasındaki ilişkiler, turizmde en hareketli dönemlerden birini yaşayan Van'da beklentileri arttırdı. Van'da geçen yıl kenti ziyaret eden İranlı turist sayısı 238 binden, 8,5 aylık dönemde 335 bine yükseldi ve kentin tarihindeki en yüksek rakama ulaşıldı. Yılsonuna kadar 450 binin üzerinde İranlı turistin Van'a gelmesi beklenirken, yaşanan bu hareketlilik turizm sektörünün de bölgeye ilgisini artırdı.

KENT EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, yaptığı açıklamada, komşu ülkeyle 300 kilometre sınıra sahip Van'da Kapıköy Sınır Kapısı'nın çok önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Hükümetimiz, Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle orada çok modern bir kapı yapıyor. 2018'in ilk çeyreğinde hizmete açmak istiyoruz. Kapıköy, ÖTV muafiyeti verilen bir kapı oldu. Modernizasyon tamamlandığında sadece yaya değil ihraç malı taşıyan araçlar bakımından cazip hale gelecek, ilimizin ekonomisine ciddi katkı sağlayacak."

SEKTÖR ŞAHA KALKTI

Van'a yatırım yapmak isteyen iş adamlarının kendileriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini, yatırımlarla ilgili ön araştırma yaptıklarını anlatan Zorluoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Van turizmi geçen yıllara oranla şaha kalktı. Bu, Van'a artık bir 'huzur kenti' yakıştırması yapmamıza imkan sağlıyor. Bu sene Eylül 15'e kadar sadece İran'dan gelen turist sayısı 335 bindir. Yılsonuna kadar bunun 450 bin olacağını tahmin ediyorum. Turizm sektörü altın yıllarından birini yaşadı. Bütün bunlara rağmen potansiyelimizin az kısmını kullandığımıza inanıyoruz. O nedenle turizm alanındaki yatırımlarımızı arttırmak için uğraşıyoruz."

YATIRIMA İHTİYAÇ VAR

Yaşanan bu hareketliliğin Van'da yeni turizm yatırımlarına olan ihtiyacı ortaya koyduğunu dile getiren Zorluoğlu, devlet olarak bu imkanları sağlayacaklarını, özel sektörün de bölgeye yatırım yaparak ekonomik kazanç sağlayacağını ifade etti. Otel işletmecisi Reşat Yeşilağaç ise; "Her bir İranlı ortalama bin 200 dolar harcama yapıyor. Bu bizim için ciddi bir rakam. Şu anda yüzde 100 doluluk oranına sahibiz, bunun yüzde 80'i de İranlılardan oluşuyor. İranlıların bize ciddi katkıları var" açıklamasında bulundu. Daha önce otel sıkıntıları olmadığını dile getiren Yeşilağaç; "İranlıların gelişi artınca otel eksiği ortaya çıktı. İranlıları okul pansiyonlarında ağırladık. Ben burada yatırımcılara Van'a otel yatırımı yapmaları konusunda çağrıda bulunuyorum" ifadelerini kullandı. Kaynak: Yeni Şafak

Kaynak: haberinburada