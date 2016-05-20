O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

VAN VE NUSAYBİN'DE 5 ASKER ŞEHİT OLDU


VAN VE NUSAYBİN'DE 5 ASKER ŞEHİT OLDU
Tarih : 20 Mayıs 2016, 09:17
Puan Ver : Van Ve Nusaybin'de 5 Asker Şehit Oldu(10/10)9


Açılan ateşle yaralanan iki askerden Gürpınar'da görevli Uzman Çavuş Özgür Kara şehit oldu, yaralanan diğer askerin tedavisinin sürdüğü bildirildi.



Efe'ler yetim kaldı

Bölgede başlatılan hava destekli operasyon devam ederken, destek için giden bir zırhlı aracın kaza yapması sonucu Jandarma Uzman Çavuş Özer Salik de şehit düştü. Şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özgür Kara ile Jandarma Uzman Çavuş Özer Salik yapılan törenle memleketlerine uğurlandı. Şehit Kara'nın eşi Pınar, çocukları Görkem Efe ve Melis ile şehit Salik'in eşi Emine ve çocukları Efe Kaan ile Nisanur'u törene katılanlar teskin etti. Emine Salik'in 8 aylık hamile olduğu belirtildi. Törenin ardından Özgür Kara'nın naaşı Ankara'ya, Özer Salik'in naaşı ise adıyaman'a gönderildi.  

6 asker yaralı

Nusaybin Yenişehir Mahallesi'nde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı dün öğlen saatlerinde infilak ettirildi. Patlama sonucu 3'ü ağır olmak üzere, dokuz asker yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı askerlerden Astsubay Üstçavuş Erhan Yıldırım, Uzman Çavuş HASAN Basri Tek ve Uzman Çavuş Hasan Kahraman'ın şehit olduğu, 6 askerin tedavilerinin devam ettiği ifade edildi. Kayseri 1'inci Komando Tugayı'ndan geçici görevle Nusaybin'e giden evli ve 2 çocuk babası Astsubay Üstçavuş Erhan Yıldırım'ın şehadet haberini alan Kayseri'deki silah arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Uzman Çavuş Hasan Basri Tek'in afyonkarahisar'da oturan annesi Zehra Tek acı haberi aldı. Şehit Tek'in 2'si erkek 3 kardeşi olduğu ve en son 7 ay önce annesini ziyarete geldiği belirtildi. Şehit Uzman Çavuş Hasan Kahraman'ın ise Kütahya'daki ailesine acı haber ulaştırıldı. Kahraman'ın 1.5 yıldır evli olduğu, 7 aylık Gökalp isminde oğlu bulunduğu belirtildi.








Etiketler: Van  Ve  Nusaybin  De  5  Asker  Şehit  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER