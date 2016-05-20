

Açılan ateşle yaralanan iki askerden Gürpınar'da görevli Uzman Çavuş Özgür Kara şehit oldu, yaralanan diğer askerin tedavisinin sürdüğü bildirildi.







Efe'ler yetim kaldı



Bölgede başlatılan hava destekli operasyon devam ederken, destek için giden bir zırhlı aracın kaza yapması sonucu Jandarma Uzman Çavuş Özer Salik de şehit düştü. Şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özgür Kara ile Jandarma Uzman Çavuş Özer Salik yapılan törenle memleketlerine uğurlandı. Şehit Kara'nın eşi Pınar, çocukları Görkem Efe ve Melis ile şehit Salik'in eşi Emine ve çocukları Efe Kaan ile Nisanur'u törene katılanlar teskin etti. Emine Salik'in 8 aylık hamile olduğu belirtildi. Törenin ardından Özgür Kara'nın naaşı Ankara'ya, Özer Salik'in naaşı ise adıyaman'a gönderildi.



6 asker yaralı



Nusaybin Yenişehir Mahallesi'nde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı dün öğlen saatlerinde infilak ettirildi. Patlama sonucu 3'ü ağır olmak üzere, dokuz asker yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı askerlerden Astsubay Üstçavuş Erhan Yıldırım, Uzman Çavuş HASAN Basri Tek ve Uzman Çavuş Hasan Kahraman'ın şehit olduğu, 6 askerin tedavilerinin devam ettiği ifade edildi. Kayseri 1'inci Komando Tugayı'ndan geçici görevle Nusaybin'e giden evli ve 2 çocuk babası Astsubay Üstçavuş Erhan Yıldırım'ın şehadet haberini alan Kayseri'deki silah arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Uzman Çavuş Hasan Basri Tek'in afyonkarahisar'da oturan annesi Zehra Tek acı haberi aldı. Şehit Tek'in 2'si erkek 3 kardeşi olduğu ve en son 7 ay önce annesini ziyarete geldiği belirtildi. Şehit Uzman Çavuş Hasan Kahraman'ın ise Kütahya'daki ailesine acı haber ulaştırıldı. Kahraman'ın 1.5 yıldır evli olduğu, 7 aylık Gökalp isminde oğlu bulunduğu belirtildi.