

Diyarbakır, Şırnak ve Mardin'in bazı ilçelerinde operasyonlar nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı, Van'da ve Hakkari'de kepenk kapatılarak protesto edildi.







Anadolu Ajansı Sur'daki operasyonun fotoğraflarını yayınladı



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Anadolu Ajansı Sur'daki operasyonun fotoğraflarını yayınladı







Hakkari'de ve Çukurca İlçesi'nde nöbetçi fırın ve eczanelerin dışında açık yer olmazken, Van'da eyleme kısmen uyuldu.







Polis Hakkari'de geniş güvenlik önlemi aldı. Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde de HDP'liler bazı bölgelerde kepenk kapatan esnafı uyararak kepenklerini açmasını istedi.