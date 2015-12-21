VAN VE HAKKARİ'DE KEPENKLER KAPALI
Diyarbakır, Şırnak ve Mardin'in bazı ilçelerinde operasyonlar nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı, Van'da ve Hakkari'de kepenk kapatılarak protesto edildi.
Anadolu Ajansı Sur'daki operasyonun fotoğraflarını yayınladı
foto haber
Anadolu Ajansı Sur'daki operasyonun fotoğraflarını yayınladı
Hakkari'de ve Çukurca İlçesi'nde nöbetçi fırın ve eczanelerin dışında açık yer olmazken, Van'da eyleme kısmen uyuldu.
Polis Hakkari'de geniş güvenlik önlemi aldı. Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde de HDP'liler bazı bölgelerde kepenk kapatan esnafı uyararak kepenklerini açmasını istedi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar