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VAN VE HAKKARİ'DE KEPENKLER KAPALI


VAN VE HAKKARİ'DE KEPENKLER KAPALI
Tarih : 21 Aralık 2015, 12:12
Puan Ver : Van Ve Hakkari'de Kepenkler Kapalı(8/10)9


Diyarbakır, Şırnak ve Mardin'in bazı ilçelerinde operasyonlar nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı, Van'da ve Hakkari'de kepenk kapatılarak protesto edildi.



Anadolu Ajansı Sur'daki operasyonun fotoğraflarını yayınladı

foto haber

Anadolu Ajansı Sur'daki operasyonun fotoğraflarını yayınladı



Hakkari'de ve Çukurca İlçesi'nde nöbetçi fırın ve eczanelerin dışında açık yer olmazken, Van'da eyleme kısmen uyuldu.



Polis Hakkari'de geniş güvenlik önlemi aldı. Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde de HDP'liler bazı bölgelerde kepenk kapatan esnafı uyararak kepenklerini açmasını istedi.








Etiketler: Van  Ve  Hakkari  De  Kepenkler  Kapalı    haber

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