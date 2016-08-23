

Günün son dakika haberi Bingöl'den geldi. Bingöl'ün Karlıova İlçesi'nde Cehennem Ormanları'nda PKK'lılarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 geçici köy korucusu şehit oldu, 1 korucu da yaralandı. Ayrıca Van'ın Çatak İlçesinde bir jandarma karokoluna saldırı gerçekleşirken, Adıyaman'da da şehit haberi geldi.