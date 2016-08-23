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van ve bingöl'de çatışma: 1 korucu şehit

VAN VE BİNGÖL'DE ÇATIŞMA: 1 KORUCU ŞEHİT

Günün son dakika haberi Bingöl'den geldi.

Tarih : 23 Ağustos 2016, 14:38
Puan Ver : Van Ve Bingöl'de Çatışma: 1 Korucu Şehit(0/10)


Günün son dakika haberi Bingöl'den geldi. Bingöl'ün Karlıova İlçesi'nde Cehennem Ormanları'nda PKK'lılarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 geçici köy korucusu şehit oldu, 1 korucu da yaralandı. Ayrıca Van'ın Çatak İlçesinde bir jandarma karokoluna saldırı gerçekleşirken, Adıyaman'da da şehit haberi geldi.








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