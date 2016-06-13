O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

van şehir merkezinde çatışma

VAN ŞEHİR MERKEZİNDE ÇATIŞMA

VAN'ın merkez İpekyolu İlçesi Sebze Hali Kavşağı'nda güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1'i sağ 3'ü ölü olmak üzere 4 terörist ele geçirilirken, 1 polis memuru da yaralandı.

Tarih : 13 Haziran 2016, 17:04
Puan Ver : Van Şehir Merkezinde Çatışma(8/10)8


Çatışma, bugün saat 15.45 sıralarında Hacıbekir Caddesi üzerinde bulunan Sebze Hali Kavşağı'nda meydana geldi. Polisler tarafından kent merkezinde takip edilen kamyonet, sebze hali kavşağında durdurulmak istendi.



Uyarıya araçtan ateş açılarak karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Yaklaşık 15 dakika süren çatışmanın ardından 3 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı da sağ olarak ele geçirilirken, 1 polis memuru ise ayağından yaralandı.



Yaralı polis memuru olay yerine çağrılan ambulansla hastanede tedavi altına alınırken, çatışmanın olduğu cadde ve caddeye çıkan sokaklar polis tarafından kapatılarak ele geçirilen araçta detaylı inceleme yapıldı.








Etiketler: Van  Şehir  Merkezinde  Çatışma    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER