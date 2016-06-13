VAN'ın merkez İpekyolu İlçesi Sebze Hali Kavşağı'nda güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1'i sağ 3'ü ölü olmak üzere 4 terörist ele geçirilirken, 1 polis memuru da yaralandı.



Çatışma, bugün saat 15.45 sıralarında Hacıbekir Caddesi üzerinde bulunan Sebze Hali Kavşağı'nda meydana geldi. Polisler tarafından kent merkezinde takip edilen kamyonet, sebze hali kavşağında durdurulmak istendi.







Uyarıya araçtan ateş açılarak karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Yaklaşık 15 dakika süren çatışmanın ardından 3 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı da sağ olarak ele geçirilirken, 1 polis memuru ise ayağından yaralandı.







Yaralı polis memuru olay yerine çağrılan ambulansla hastanede tedavi altına alınırken, çatışmanın olduğu cadde ve caddeye çıkan sokaklar polis tarafından kapatılarak ele geçirilen araçta detaylı inceleme yapıldı.