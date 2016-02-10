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van persie'ye 22 milyon euro

VAN PERSİE'YE 22 MİLYON EURO

Gündemi Fenerbahçe'nin arasında Çin takımlarının Süper Lig'in yıldızlarına ödediği rakamlar süslerken, tarihi bir teklifi geri çevirdiği ortaya çıktı. Buna göre bir Dubai ekibi, devre Van Persie için 22 milyon Euro ile Sarı-Lacivertliler'in kapısını çaldı ama red cevabı aldı.

Tarih : 10 Şubat 2016, 09:25
Puan Ver : Van Persie'ye 22 Milyon Euro(9/10)9


Transfer piyasasına Çin kulüpleri damgasını vurup, Süper Lig'in devlerinden yıldızları birer birer kadrosuna katarken, bu rakamları kat kat aşan bir teklifi Fenerbahçe'nin geri çevirdiği ortaya çıktı.



Hatırlanacağı gibi kısa bir süre önce Sarı-Lacivertliler'in başkanı Aziz Yıldırım, “Mahmut Bey'e (Uslu) Nani için Çin'den önce 17, sonra da 20 milyon Euro'luk (66 milyon TL) teklif geldi, kabul etmedik” demiş, çıtanın ne kadar yükseldiğini göstermişti. Ancak kulübe yakın kaynaklardan sızan haberler Fenerbahçe'nin, futbol tarihimizin en ciddi rakamını geri çevirdiğini söylüyor.



Bir Dubai ekibinin, devre arasında Sarı-Lacivertliler'in kapısını çaldığı ve sezon başında alınan Van Persie için tam 22 milyon Euro'yu (72.6 milyon TL) masaya koyduğu bildirildi.








Etiketler: Van  Persie  Ye  22  Milyon  Euro    haber

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