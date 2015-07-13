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van persie'nin yerine müller!

VAN PERSİE'NİN YERİNE MÜLLER!

Van Persie'yi Fenerbahçe'ye satan Manchester United, bu ismin yerine Müller'i transfer etme kararı aldı.

Tarih : 13 Temmuz 2015, 09:20
Puan Ver : Van Persie'nin Yerine Müller!(8/10)10


İngiltere'de herkesi şoke eden bir kararla Robin Van Persie'yi Fenerbahçe'ye satan Manchester United, Hollandalı golcünün yerini Thomas Müller ile dolduracak.

 

Alman basınında çıkan haberlere göre Manchester United bu transfer için Bayern Münih'e 75 milyon euroluk teklif sundu. Schweinsteiger'i de Manchester United'a satan Bayern'in bu teklifi de kabul edeceği belirtildi.








Etiketler: Van  Persie  Nin  Yerine  Müller    haber

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