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Van Persie'nin Son Sözü Aziz Yıldırım'ı Çıldırttı

Van Persie'nin son sözü Aziz Yıldırım'ı çıldırttı

VAN PERSİE'NİN SON SÖZÜ AZİZ YILDIRIM'I ÇILDIRTTI

Fenerbahçe, Van Persie'ye 6 aylık alacağı olan 2.5 milyon eurodan feragat etmesi durumunda bonservisini vereceklerini söyledi. Holllandalı ise,"Ücretimi ödeyin yoksa takımda kalırım" yanıtını verdi.

Tarih : 06 Ocak 2018, 12:00
Puan Ver : Van Persie'nin Son Sözü Aziz Yıldırım'ı Çıldırttı(9/10)5

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, son dönemde sorunlar yaşadığı Robin van Persie'yi Antalya kampına dahil etmeyerek kadro dışı bıraktı. Deneyimli çalıştırıcının bu kararı sonrası Hollandalı oyuncunun 2.5 yıllık F.Bahçe kariyerinin sona erdiği iddia edildi. Ancak işin aslının farklı olduğu ortaya çıktı. 34 yaşındaki yıldız, Sarı-Lacivertli yöneticilerle bir görüşme yaptı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

F.Bahçeli idareciler Robin van Persie'ye 6 aylık alacağı olan 2.5 milyon eurodan (11 milyon 283 bin TL) feragat etmesi durumunda bonservisini vereceklerini söyledi. Ancak RvP, "Benim 6 aylık ücretimi ödeyin yoksa takımda kalırım. Bir yere gitmem" diyerek Sarı-Lacivertlilere şok bir yanıt verdi. Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor. Hollandalı oyuncu için kulübe hiçbir resmi teklif gelmedi. Feyenoord, RvP'yi kadrosunda görmeyi çok istiyor. Ancak hiçbir şekilde bonservis bedeli ödemek istemiyor.

FEYENOORD BEKLEMEDE

Bu yüzden 34 yaşındaki golcüye 'serbest kal öyle gel' diyor. Ancak Robin Van Pierse F.Bahçe'den alacaklarını almadan gitmek istemiyor. Hollanda ekibi hafta sonununa kadar tecrübeli ismin yanıtını bekleyecek. F.Bahçe ile anlaşma sağlanamazsa RvP sezon sonuna kadar çalışmalarına alt yapıda devam edecek. Teknik Direktör Aykut Kocaman, Hollandalı oyuncuyu kesinlikle istemiyor. Deneyimli çalıştırıcı, yönetime verdiği raporda RvP'nin hem saha içi hem de saha dışı tavırlarının takıma olumsuz yönde bir yansıma yaptığını belirtti. Şampiyonluk yolunda takımın havasını bozmak istemeyen yönetim de Kocaman'ın verdiği kararın arkasında durdu.

64 MİLYON TL KAZANDI

F.Bahçe'den yılda 4.9 milyon euro garanti para alan van Persie, 2.5 yılda 12 milyon 250 bin euroyu cebine attı. Ayrıca Hollandalı oyuncu 91 maçta forma giydiği için 20 bin eurodan toplam 1 milyon 820 bin euro kazandı. 40 atıp 8 de asist yaparak 14.7 milyon euroyu cebe indirdi. TL olarak 64 milyon 15 bin TL.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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