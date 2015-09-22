VAN PERSİE'DEN PEREİRA'YA SOĞUK DUŞ!
Bursaspor maçı sonrası Pereira, oyuncularına değerlendirme konuşması yaparken, Van Persie duşa girmeyi tercih etti.
Fenerbahçe'de Bursaspor maçı sonrası soyunma odasında soğuk duş yaşandı. Karşılaşma sonrası Pereira soyunma odasına girerek kısa bir teşekkür konuşması yapıp basın mensuplarına açıklamalarda bulunmak üzere odadan ayrıldı. Van Persie'nin bu konuşma sırasında yüzünün asık olması ve üzgün bir görüntü sergilemesi dikkatlerden kaçmadı. Daha sonra takım ile maç sonrası bir değerlendirme yapmak için soyunma odasına giren Portekizli adamı şaşırtan bir durum gerçekleşti. Konuşmayı yaparken Van Persie yoktu.
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