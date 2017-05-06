VAN PERSİE'DEN BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULAR İÇİN ŞOK SÖZLER
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı 1-0 yenip turu geçtiği maçta Robin van Persie ile rakip oyuncular arasında yaşanan olaylar uzun süre gündemde kalmıştı. RvP-Tosic kapışmasında Tosic rakibine dirsek atınca kırmızı kartla oyun dışında kalmış ve 3 maç ceza almıştı.
Van Persie rakip takım taraftarına yönelik hareketi nedeniyle 3 maçla, Şenol Güneş ise devre arasında Kjaer'in boğazını sıktığı gerekçesiyle 1 maçla cezalandırılmıştı. Oğuzhan'la Van Persie arasındaki itişip kakışma ve söz dalaşı da maça damga vurmuştu.
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Van Persie, o maçta neredeyse tüm Beşiktaşlı oyuncuların üzerine oynadığını belirterek, "Ben hep sakin kalmaya özen gösterdim, sükunetimi korudum. Buna rağmen beni tartışmaların ve kavganın içine çekmeye çalıştılar. Onları uyarıyorum, benimle sakın uğraşmasınlar. Bunu tekrarlarlarsa yine kendileri zararlı çıkar. Böyle bir şey onlara fayda sağlamaz, aksine zararlı çıkarlar" dedi.
Olaylı kupa derbisinde F.Bahçe'ye zaferi getiren golü atan Hollandalı yıldız, yine meydan okudu, "Bu maçta da gol atacağım" iddiasında bulundu.
kaynak:sabah
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