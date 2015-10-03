VAN PERSİE: TEKRAR SAHADA OLMAK GÜZELDİ
Hollandalı yıldız Robin van Persie, yeniden formasına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirtirken, Pereira'nın Fernandao'nun oyuna girmesinden sonra kendisini sağ kanatta kullanması için “Bu şekilde oynamaya alışık değilim. Ama takımın buna ve benim bu şekilde...
Hollandalı yıldız Robin van Persie, yeniden formasına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirtirken, Pereira'nın Fernandao'nun oyuna girmesinden sonra kendisini sağ kanatta kullanması için “Bu şekilde oynamaya alışık değilim. Ama takımın buna ve benim bu şekilde oynamama ihtiyacı vardı. Önemli olan arkadaşlarıma yardımcı olmaktı. Bunu da başardığımı düşünüyorum” dedi.
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