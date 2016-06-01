VAN PERSİE TEKLİFİ KABUL ETTİ! GİDİYOR...
Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Van Persie'nin, Lazio'dan gelen 10 milyon Euro'luk teklifi prensipte kabul ettiği iddia edildi.
Fenerbahçe'de Luis Nani'nin durumu kadar Robin van Persie'nin takımdaki geleceği de merak edilen konular arasında yer alıyor. Yönetimin, iyi teklif gelmesi halinde Nani ve RvP'ye yol vereceği sır değil...
VAN PERSIE'YE 2 YIL İÇİN 10 MİLYON EURO
Nani'nin 8.5 milyon Euro'yu getirip bonservisini alacağı ileri sürülürken, van Persie için ise gelen transfer teklifleri değerlendirilecek. Lazio, uzun süredir Hollandalı yıldızla ilgileniyor. Çizme basını, Lazio'nun Klose'nin yerine van Persie'yi kadrosuna katacağını, sportif direktör Igli Tare'nin menajeri Kees Vos aracılığı ile RvP'nin yıllık 5 milyon Euro'dan 2 yıllık teklif yaptığını yazdı.
LAZIO'YA EVET DEDİ
Robin van Persie'nin, eşi Bouchra'nın Roma'da yaşamak istemesi ve oğlu Shaqueel'in iyi bir futbol eğitimi alması için Lazio'ya "evet" dediği vurgulandı. Lazio, Fenerbahçe'ye ise henüz teklif iletmedi.
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