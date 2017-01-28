Fenerbahçe takımı takviye etmeye çalışırken, Robin van Persie'nin Amsterdam'da Napoli ile transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.



İtalyan basınında yer alan haberde, Napolili yetkililerin yıldız futbolcuyla Amsterdam'da yemek yediği belirtildi.



Konuşma sırasında rakamlar da gündeme geldi ancak Van Persie'nin Fenerbahçe'den aldığı ücret ile Napoli'nin teklifi arasında uçurum olunca pazarlığın başlamadan bittiği kaydedildi.



Van Persie'nin sarı-lacivertli takımdan maç başılarla birlikte yılda 6.5 milyon euro'ya yakın para kazandığı belirtiliyor.







kaynak:sabah