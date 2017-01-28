Survivor'da Kim Elenecek?
Bahçeli, Ak Parti'nin Kitapçığında Neden Yer Aldı?
Tsk Bilançoyu Açıkladı!
Cep Telefonumu Veriyorum, Gece 3 De Olsa Arayın
Konya'da Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 46 Yaralı
Fenomen Dayı Vereceği Oyu Balkonuna Astı!
Van Persie Her An Ayrılabilir
Trump, Abd Ordusunu Büyütüyor
Elektrikte Yeni Dönem! Faturasını Ödemeyen Yandı
Xiaomi Mi 6'nin Özellikleri Ve Fiyatı Sızdırıldı
Interaktif Koruma Simülasyonu Eğitimi Artık Çevrimiçi
Selfie : Bir Fotoğraftan Daha Fazlası
Logitech Mk850 : Tüm Cihazlara Erişim Artık Daha Kolay!
Lenovo Moto Z Play 3510 Mah'lik Güçlü Bataryası İle Geldi
Facebook Vr Teknolojileri Hız Kazanacak
Apple Qualcomm Savaşı Büyüyor
Karaciğer Kelebeği Teşhisi İçin Test Kiti Üretildi
O Problemi Olan Kadınların 6 Ayda Bir…
Yeni Ön Libero Josue!
Büyükannenin Maaşı Aylık 420 Lira Olacak

van persie her an ayrılabilir

VAN PERSİE HER AN AYRILABİLİR

Fenerbahçe takımı takviye etmeye çalışırken, Robin van Persie'nin Amsterdam'da Napoli ile transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.

Tarih : 28 Ocak 2017, 10:26
Puan Ver : Van Persie Her An Ayrılabilir(10/10)8


İtalyan basınında yer alan haberde, Napolili yetkililerin yıldız futbolcuyla Amsterdam'da yemek yediği belirtildi.



Konuşma sırasında rakamlar da gündeme geldi ancak Van Persie'nin Fenerbahçe'den aldığı ücret ile Napoli'nin teklifi arasında uçurum olunca pazarlığın başlamadan bittiği kaydedildi.



Van Persie'nin sarı-lacivertli takımdan maç başılarla birlikte yılda 6.5 milyon euro'ya yakın para kazandığı belirtiliyor.



 



kaynak:sabah






Etiketler: Van  Persie  Her  An  Ayrılabilir    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER