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van persie gözünü kararttı

VAN PERSİE GÖZÜNÜ KARARTTI

Hollandalı yıldız, Shakhtar Donetsk ile oynanacak rövanş maçında ilk 11'de olabilmek için her şeyi yapıyor. Van Persie, hazır hale gelebilmek için hem takımla idman yapacak hem de bireysel çalışmalar gerçekleştirecek

Tarih : 31 Temmuz 2015, 09:23
Puan Ver : Van Persie Gözünü Kararttı(7/10)7


Vitor Pereira, Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki karşılaşmada hazır olmadığı gerekçesiyle Van Persie'yi yedek soyundurmuştu. Portekizli teknik adamın bu konuda ne kadar doğru bir tercih yaptığı, Hollandalı oyuncunun 68. dakikada oyuna girmesiyle ortaya çıktı. 31 yaşındaki forvet fiziksel anlamda iyi değildi, 89. dakikada klasına hiç yakışmayacak bir pozisyonu harcadı.

 

Robin van Persie, rövanşa kadar hocasının gözüne girmek için kolları sıvadı. Yıldız futbolcu, takımla çıkacağı idmanların dışında kendisi için hazırlanan programla bireysel çalışmalar gerçekleştirecek. Van Persie, yoğun tempolu antrenmanlarla hem fiziksel hem de taktiksel anlamda çarşamba günkü karşılaşmaya hazır hale için elinden geleni yapacak. 31 yaşındaki oyuncuya bu idmanlar sırasında kondisyoner Fatih Yıldız'ın eşlik edeceği öğrenildi.








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