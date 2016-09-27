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van persie fenerbahçe'de neden oynamıyor?

VAN PERSİE FENERBAHÇE'DE NEDEN OYNAMIYOR?

Oynamıyor, çünkü hocasının dediği gibi hazır değil... Sezon başında yükleme yapamadı, sonra da sakatlıklar buna izin vermeyince geriye düştü. Şimdi toparlanmaya çalışıyor ama fazla da umut vermiyor.

Tarih : 27 Eylül 2016, 11:06
Puan Ver : Van Persie Fenerbahçe'de Neden Oynamıyor?(0/10)


1- NEDEN OYNAMIYOR?



Bu sorunun yanıtını Advocaat Gaziantep maçı sonrası verdi: “Hazır değil!” Yani Hollandalı futbolcu sezon başındaki kampta takımın düşük tempoda çalışması nedeniyle tam olarak hazırlanamadı, daha sonra yaşadığı sakatlık sonrası da toparlanamadı. Milli maç arasında takıma yükleme yapılırken Van Persie yeniden sakatlandığı için bu çalışmalarda da yer alamadı. Ve şu an takımın çok gerisinde...








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