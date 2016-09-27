Oynamıyor, çünkü hocasının dediği gibi hazır değil... Sezon başında yükleme yapamadı, sonra da sakatlıklar buna izin vermeyince geriye düştü. Şimdi toparlanmaya çalışıyor ama fazla da umut vermiyor.



1- NEDEN OYNAMIYOR?







Bu sorunun yanıtını Advocaat Gaziantep maçı sonrası verdi: “Hazır değil!” Yani Hollandalı futbolcu sezon başındaki kampta takımın düşük tempoda çalışması nedeniyle tam olarak hazırlanamadı, daha sonra yaşadığı sakatlık sonrası da toparlanamadı. Milli maç arasında takıma yükleme yapılırken Van Persie yeniden sakatlandığı için bu çalışmalarda da yer alamadı. Ve şu an takımın çok gerisinde...