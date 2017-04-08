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van persie dönüyor

VAN PERSİE DÖNÜYOR

Kupada kadroya giremeyen Hollandalı golcü, Akhisar karşısında 11'de olacak

Tarih : 08 Nisan 2017, 12:52
Puan Ver : Van Persie Dönüyor(8/10)10


Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında dinlendirilen Robin van Persie, dün takımla birlikte çalıştı. Hollandalı golcünün, fiziksel durumunun iyi olduğu ve Akhisar Belediye maçı için yüzde yüz hazır hale geldiği kaydedildi. Van Persie'nin, Akhisar önünde ilk 11 başlaması ile Sow'un yine kulübeye çekilmesi bekleniyor.



ADVOCAAT KA ÇAMAZ!

Milli aralarda ülkesi Hollanda'ya gitmesiyle meşhur Dick Advocaat, Türkiye'deki Anayasa değişikliği referandumu nedeniyle lige verilecek bir hafta arada kaçamak yapamayacak. Çünkü hocanın sözleşmesinde 'Milli aralarda gider' maddesi var.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Van  Persie  Dönüyor    haber

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