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van merkezli 10 ilde fetö operasyonu

VAN MERKEZLİ 10 İLDE FETÖ OPERASYONU

VAN merkezli 10 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması'na(FETÖ/PDY) yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 29 polisten 8'i Van'da gözaltına alındı.

Tarih : 13 Şubat 2017, 12:07
Puan Ver : Van Merkezli 10 İlde Fetö Operasyonu(10/10)12


VAN merkezli 10 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması'na(FETÖ/PDY) yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 29 polisten 8'i Van'da gözaltına alındı.



Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Van, İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Denizli, Bursa, Antalya, Manisa ve Konya'da örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları öne sürülen polislere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 29 polisten 8'i Van'da gözaltına alındı. Diğer illerdeki şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



 



kaynak:haberler








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