VAN MERKEZLİ 10 İLDE FETÖ OPERASYONU
VAN merkezli 10 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması'na(FETÖ/PDY) yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 29 polisten 8'i Van'da gözaltına alındı.
VAN merkezli 10 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması'na(FETÖ/PDY) yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 29 polisten 8'i Van'da gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Van, İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Denizli, Bursa, Antalya, Manisa ve Konya'da örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları öne sürülen polislere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 29 polisten 8'i Van'da gözaltına alındı. Diğer illerdeki şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
kaynak:haberler
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