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van, hakkari ve kars'ta 6 terörist öldürüldü

VAN, HAKKARİ VE KARS'TA 6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Tunceli'nin Nazımiye kırsalı, Van'ın Gevaş ile Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bölücü terör örgütü mensubu 6 teröristin etkisiz hale getirildi.

Tarih : 14 Haziran 2017, 15:00
Puan Ver : Van, Hakkari Ve Kars'ta 6 Terörist Öldürüldü(8/10)6


Tunceli'nin Nazımiye kırsalı, Van'ın Gevaş ile Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bölücü terör örgütü mensubu 6 teröristin etkisiz hale getirildi. Yapılan arazi ve yol aramalarında çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı. Yapılan arazi  ve yol aramalarında ise çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.



Genelkurmay Başkanlığı  Tunceli'nin Nazımiye kırsalı, Van'ın Gevaş ile  Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.  Açıklamaya göre, Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında icra edilen hava  destekli operasyonlarda, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla üs bölgelerine silahlı  saldırı için harekat halinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3  terörist etkisiz hale getirildi.



 Van'ın Gevaş ilçesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristler ile  çıkan çatışmada, bir terörist etkisiz hale getirilirken, bir dragunov keskin  nişancı tüfeği, bir kalaşnikof piyade tüfeği, iki el bombası, 141 kalaşnikof  piyade tüfeği fişeği ve 50 dragunov keskin nişancı tüfeği fişeği ele geçirildi.



  Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde üs bölgesine silahlı saldırı düzenleyen  bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada iki terörist etkisiz hale  getirildi. Teröristlerin üzerinde üç kalaşnikof piyade tüfeği, 13 el bombası ve  çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi bulundu.



 



kaynak:milliyet








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