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van gaal'den robin van persie açıklaması

VAN GAAL'DEN ROBİN VAN PERSİE AÇIKLAMASI

Manchester United Teknik Direktörü Louis van Gaal, Robin van Persie'nin Fenerbahçe'ye transferinin ardından ilk kez konuştu

Tarih : 16 Temmuz 2015, 13:46
Puan Ver : Van Gaal'den Robin Van Persie Açıklaması(8/10)10


İngiltere'nin Daily Mirror gazetesi, Hollandalı futbolcunun son zamanlarda Louis van Gaal ile ilişkilerinin soğuduğuna dikkat çekerek, van Gaal'in şu sözlerine yer verdi: "Manchester United'daki günlerinin bittiğini, mayıs ayında golf sezonu bittiğinde söyledim. Golf oynamaya başladığımız günden itibaren bunu biliyordu. Golf oynadıktan sonra onun Manchester United'daki durumunu konuştuk. Manchester'da geleceği olmadığını ve planlarımızın bir parçası olmadığını ifade ettim."



İngiliz haber ajansı Press Association ise Hollandalı yıldız futbolcunun bonservisi konusunda Fenerbahçe ve Manchester United kulüplerinin hala bir rakamda anlaşmadıklarını iddia etti. Sky televizyonunu da bu konuda iki kulübün henüz anlaşmadığını haber yaptı.








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