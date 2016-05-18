Sezon boyunca sıkça eleştirilen ve birçok kişi tarafından yönetimi beğenilmeyen Manchester United'ın teknik direktörü Louis van Gaal, dün elde ettiği Bournemouth galibiyetinden sonra samimi açıklamalarda bulundu.



Dün Bournemouth'u 3-1 yenerek Premier Ligi 5. sırada tamamlayan Manchester United'da sular durulmuyor. 25 sene sonra ilk kez ligi ilk 4'ün içinde bitirmeyen Kırmızı Şeytanlar'ın çok eleştirilen hocası Louis van Gaal, maç sonunda mikrofonu eline alarak galibiyeti kutladı.







Takımın başına geldiği 2014-15 sezonunu 2.likle noktalayıp, verilen dev transfer bütçesiyle 2015-16 sezonunu 5.likle sonlandıran Hollandalı: "Taraftarların bizden beklentileri çok yüksekti. Açıkçası çok fazla şey beklediler" açıklamasını yaptı.