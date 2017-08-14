VAN ESKİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA BAYRAM, GÖZALTINA ALINDI
Van'ın 1995'te ANAP, 1999'da ise Fazilet Partisi'nden milletvekililğini yapan Mustafa Bayram, Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından akşam saatlerinde evinde gözaltına alındı.
EVİNE OPERASYON DÜZENLENDİ
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Bulundurulması yasak silah ve mühimmat" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bayram'ın Edremit'teki evine operasyon düzenledi.
EVİNDE YAPILAN ARAMA RUHSATSIZ SİLAHLAR BULUNDU
Bayram, evinde gözaltına alınırken, yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 2 sahte plaka ele geçirildi.
KESİNLEŞEN CEZASI NEDENİYLE CEZAEVİNE GÖNDERİLECEK
İzmir'de görülen dava kapsamında cezası kesinleşen Bayram'ın, işlemlerin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.
RUHSATSIZ TÜFEKLER OĞULLARINA AİT
Bu arada, evde bulunan ruhsatsız tüfeklerin sahibi olan Bayram'ın iki oğlu hakkında da 2521 sayılı kanun uyarınca işlem yapıldığı bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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