Fenerbahçe'de beklentileri veremediği için gönderilen Gregory van der Wiel, Toronto'ya imza attıktan sonra "Fenerbahçe bana hiç iyi davranmadı. Türkiye benim için iyi bir tecrübe olmadı." dedi.

2016 yazında Paris Saint Germain'den Fenerbahçe'ye büyük ümitlerle transfer edilen Gregory van der Wiel, sonraki yıl Cagliari'ye satılmıştı.

Cagliari'de yarım sezon forma giydikten sonra da Toronto FC'nin yolunu tutan Hollandalı sağ bek, son verdiği demeçte Sarı-Lacivertliler'i kızdıracak açıklamalarda bulundu.

"BANA HİÇ İYİ DAVRANILMADI"

Türkiye'deki günleriyle ilgili konuşan Van der Wiel, "Fenerbahçe'yle dört yıllık büyük bir kontrata imza attım ancak 3 ay sonra kulüpte sorunlar yaşamaya başladım." dedi.

Hollandalı futbolcu, "Fenerbahçe, bana hiç iyi davranmadı. Özel hayatımda da sıkıntılar yaşadım. Dolayısıyla Türkiye, benim için iyi bir tecrübe olmadı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada