VAN ÇATAK'TA YOL KENARINDA CESEDİ BULUNDU
Van'ın Çatak ilçesi Dalbastı Mahallesi'nde yol kenarında 8 çocuk babası 45 yaşındaki Ali Kalkan'ın cesedi bulundu.
Yanında av tüfeği bulunan Kalkan'ın kasığından vurulduğu belirlenirken, kaza sonucu tüfeğin ateş almasıyla öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.
Sabah saatlerinde Çatak ilçe merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Dalbastı Mahallesi yakınlarında yol kenarında ceset olduğunu görenler Jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri geçimini hayvancılık yaparak sağlayan Ali Kalkan'ın cenazesini otopsi yapmak üzere Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, yakınları ise hastane önüne akın etti.
kaynak:milliyet
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