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van çatak'ta yol kenarında cesedi bulundu

VAN ÇATAK'TA YOL KENARINDA CESEDİ BULUNDU

Van'ın Çatak ilçesi Dalbastı Mahallesi'nde yol kenarında 8 çocuk babası 45 yaşındaki Ali Kalkan'ın cesedi bulundu.

Tarih : 08 Mart 2017, 09:09
Puan Ver : Van Çatak'ta Yol Kenarında Cesedi Bulundu(10/10)8


Yanında av tüfeği bulunan Kalkan'ın kasığından vurulduğu belirlenirken, kaza sonucu tüfeğin ateş almasıyla öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.



Sabah saatlerinde Çatak ilçe merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Dalbastı Mahallesi yakınlarında yol kenarında ceset olduğunu görenler Jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri geçimini hayvancılık yaparak sağlayan  Ali Kalkan'ın cenazesini otopsi yapmak üzere Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, yakınları ise hastane önüne akın etti.



 



kaynak:milliyet








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