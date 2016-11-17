

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya gözaltına alındı. Gelen son dakika bilgisine göre, sabah saatlerinde Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde polis önce Kaya'nın evine gitti. Evde arama yapıp burada kimseyi bulamayan polisler aramayı tamamlayıp Van Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Belediye Başkanı Kaya da avukatı ile birlikte aramaların yapıldığı belediyedeki makamına geldi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis makam odasında arama yaptıktan sonra Kaya'yı gözaltına aldı.











kaynak:hürriyet