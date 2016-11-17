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VAN BELEDİYESİ'NDE OPERASYON.. 4 BELEDİYEYE KAYYUM ATANDI


VAN BELEDİYESİ'NDE OPERASYON.. 4 BELEDİYEYE KAYYUM ATANDI
Tarih : 17 Kasım 2016, 12:38
Puan Ver : Van Belediyesi'nde Operasyon.. 4 Belediyeye Kayyum Atandı(10/10)11


Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya gözaltına alındı. Gelen son dakika bilgisine göre, sabah saatlerinde Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde polis önce Kaya'nın evine gitti. Evde arama yapıp burada kimseyi bulamayan polisler aramayı tamamlayıp Van Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Belediye Başkanı Kaya da avukatı ile birlikte aramaların yapıldığı belediyedeki makamına geldi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis makam odasında arama yaptıktan sonra Kaya'yı gözaltına aldı.

 



 



kaynak:hürriyet








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