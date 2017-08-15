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VAN BAŞKALE'DE PKK'LI TERÖRİSTLER SALDIRDI: 1 KIZ YARALANDI


Van Başkale'de PKK'lı Teröristler Saldırdı: 1 Kız Yaralandı
Tarih : 15 Ağustos 2017, 22:50
Puan Ver : Van Başkale'de Pkk'lı Teröristler Saldırdı: 1 Kız Yaralandı(10/10)6

Van'ın Başkale ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından ilçe jandarma komutanlığına havanlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından çıkan çatışmada, bir kız çocuğu ayağından yaralandı. Başkale İlçe Jandarma Konumatnlığı'na, bugün saat 19.30 sıralarında PKK'lı teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi.

AYAĞINDAN YARALANDI

Askerlerin de anından karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Kısa süreli çatışmanın ardından teröristler kaçtı. Çatışma sırasında evlerinin önünde bulunan 11-12 yaşlarındaki bir kız çocuğu, ayağından yaralandı.

OPERASYON BAŞLATILDI

Yaralı kız çocuğu, ambulansla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Van'a sevk edildi. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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