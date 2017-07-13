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valve, rekor sayıda steam kullanıcısını banladı!

VALVE, REKOR SAYIDA STEAM KULLANICISINI BANLADI!

PC oyunculuğunun can damarı olarak gösterilen Steam'de ban furyası yaşanıyor. Valve, rekor sayıda Steam kullanıcısını banladı. İşte detaylar.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 10:12
Puan Ver : Valve, Rekor Sayıda Steam Kullanıcısını Banladı!(9/10)11


Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Steam Yaz İndirimleri start almıştı. Valve'in yine rekor sayıda bir hasılatla kapattığı bu indirim kuşağının ardından şimdi de ban furyası boy gösterdi.



Bilindiği üzere PC üzerinden online olarak oynanan birçok oyun, Steam ağını kullanıyor. Dolayısıyla bu oyunların birçoğu Valve'in Anti-Cheat sistemi ile korunmakta. Oyuncular arasında VAC olarak bilinen bu sistem, geçtiğimiz günlerde tam 40.000 Steam kullanıcısını banladı. Bu sayı Steam için bir rekor niteliğinde. Zira daha önce de VAC sistemi 15.000 kişiyi banlamıştı. Fakat bu seferki sayı, son rekorun neredeyse 3 katı.



Banlanan oyuncuların büyük bir kısmını Counter Strike Global Offensive sahipleri oluşturuyor. Hatta birçok oyuncunun sadece bu oyunda hile yaptığı için banlandığını söylemek de yanlış olmayacaktır.



Counter Strike Global Offensive'te hile yapmak sanıldığı kadar zor değil. Zira internette bile bu oyunla ilgili birçok eklenti mevcut. Bu eklentileri oyun anında çalıştırarak, haritada diğer oyuncuların yerlerini görebilmeniz ya da duvarların arkasını görmeniz mümkün. Hatta internette çeşitli aim hileleri bulmak bilem mümkün. Fakat bu tarz hileler oyuncular tarafından direkt olarak raporlandığı için banlanma ihtimaliniz daha yüksek.



Valve'in Anti Cheat sisteminin, en azından Global Offensive için gayet iyi çalıştığını söyleyebiliriz. Fakat online ağ üzerinden oynanan diğer oyunlar için aynı şeyi söylemek ne yazık ki pek mümkün değil.








Etiketler: Valve  Rekor  Sayıda  Steam  Kullanıcısını  Banladı    haber

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