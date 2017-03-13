

Valve, PC'deki oyun platformu Steam için yaptığı yeni değişikliği duyurdu.



Bir oyunu ücretini ödeyip satın alan oyuncunun yorumları mı daha önemlidir? Yoksa satın almayan oyuncunun mu? Para veren oyuncunun oyundan beklentisi yüksek olabilir. Satın almamış dolayısıyla oyunu oynamadığı kabul edilen bir oyuncunun yorumu ne kadar objektif olabilir? Valvede bu konu hakkında düşünmüş ve için bir karara varmış.



Firma, Steamkullanıcılarının sahip olmadıkları oyunlara verdiği değerlendirmenin oyunun genel puanını etkilememesi konusunda değişiklik yaptğını açıkladı. Oyunu satın alan kullanıcıların yaptığı değerlendirmeler oyunun puanını belirlerken, satın almamış olanların değerlendirmeleri genel puana etki etmeyecek.



Bu durum; oyunun bir hediye, promosyon ya da ücretsiz etkinlik ile edinmiş olması durumunda da geçerli olacak. Belirtmekte fayda var; oyunu satın almayanların incelemeleri görünmeye devam edecek. Böylece oyunu satın almak isteyen birisi, hâlâ incelemeleri okuyup kendince değerlendirmede bulunabilecek.



Valve ‘nin yaptığı değişiklikten ücretsiz oyunlar etkilenmiyor



Bu değişimden sadece ücretli oyunlar etkilenecek, ücretsiz oyunlar ise etkilenmeyecek. Kısaca özetlemek gerekirse ücretli bir oyunu satın alan kullanıcı, yapım hakkında inceleme yazabilecek ve değerlendirme vererek oyunun genel değerlendirmesine etki edebilecek. Oyunu satın almayan kullanıcıların değerlendirmesi ise oyunun genel puanına etki etmeyecek.



Valve'ninaldığı bu kararın mantıklı olduğunu düşünüyoruz. Ancak sistemin değişimi biraz “Parayı veren düdüğü çalar” tadında olmuş.



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