Fransa'da Başbakan Manuel Valls, cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için istifa etti. İstifa eden Valls'in yerine İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve getirildi.



Fransa'da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için aday olacağını dün açıklayan Başbakan Manuel Valls, istifasını Cumhurbaşkanı François Hollande'a sundu. Hükümeti kurma görevi İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve'a verildi.







HOLLANDE, TWITTER'DAN DUYURDU







François Hollande Twitter hesabından, "Bernard Cazeneuve'u Başbakan olarak atadım ve ona yeni hükümeti kurma görevi verdim." mesajını paylaştı.







Başbakan Valls, daha önce belediye başkanlığını yaptığı Evry şehrinde dün cumhurbaşkanlığı yarışına katılacağını ilan etmişti







kaynak:haberler