VALLS İSTİFA ETTİ! FRANSA'NIN YENİ BAŞBAKANI BELLİ OLDU
Fransa'da Başbakan Manuel Valls, cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için istifa etti. İstifa eden Valls'in yerine İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve getirildi.
Fransa'da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için aday olacağını dün açıklayan Başbakan Manuel Valls, istifasını Cumhurbaşkanı François Hollande'a sundu. Hükümeti kurma görevi İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve'a verildi.
HOLLANDE, TWITTER'DAN DUYURDU
François Hollande Twitter hesabından, "Bernard Cazeneuve'u Başbakan olarak atadım ve ona yeni hükümeti kurma görevi verdim." mesajını paylaştı.
Başbakan Valls, daha önce belediye başkanlığını yaptığı Evry şehrinde dün cumhurbaşkanlığı yarışına katılacağını ilan etmişti
kaynak:haberler
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar