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valls istifa etti! fransa'nın yeni başbakanı belli oldu

VALLS İSTİFA ETTİ! FRANSA'NIN YENİ BAŞBAKANI BELLİ OLDU

Fransa'da Başbakan Manuel Valls, cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için istifa etti. İstifa eden Valls'in yerine İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve getirildi.

Tarih : 06 Aralık 2016, 15:51
Puan Ver : Valls İstifa Etti! Fransa'nın Yeni Başbakanı Belli Oldu(0/10)


 Fransa'da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için aday olacağını dün açıklayan Başbakan Manuel Valls, istifasını Cumhurbaşkanı François Hollande'a sundu. Hükümeti kurma görevi İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve'a verildi.



HOLLANDE, TWITTER'DAN DUYURDU



François Hollande Twitter hesabından, "Bernard Cazeneuve'u Başbakan olarak atadım ve ona yeni hükümeti kurma görevi verdim." mesajını paylaştı.



Başbakan Valls, daha önce belediye başkanlığını yaptığı Evry şehrinde dün cumhurbaşkanlığı yarışına katılacağını ilan etmişti



 



kaynak:haberler








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