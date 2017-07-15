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"VALİZİM KAYIP" DEDİ, BAŞKASININ VALİZİNİ ALARAK HAVALİMANINDAN AYRILDI

Atatürk Havalimanı'na "valizim kayıp" diye girdiği gümrüklü alanda, yoğunluktan faydalanarak valiz çalan hırsız elini kolunu sallayarak metroya binip gitti.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 20:10
Puan Ver : "Valizim Kayıp" Dedi, Başkasının Valizini Alarak Havalimanından Ayrıldı(7/10)3

11 Temmuz günü ailesi ile birlikte Los Angeles'dan İstanbul'a gelen Şükrü Gündüz, pasaport kontrolünün ardından valizlerini almak için bagaj bandına geldi. Bu sırada valizinin çıkmadığını gören Gündüz, tutanak tutturtmak için Türk Hava Yolları (THY) Kayıp Eşya Bürosu'na gitti. Yetkililer ise Gündüz'e, konuyla ilgili araştırma yapılacağını, bir gün sonra valizinin teslim edilememesi halinde polise başvurması gerektiğini söylediler. Güvenlik kayıtlarının incelenmesi sonucunda ise kimliği belirsiz birinin gelerek Gündüz'e ait valizi alarak gittiği ortaya çıktı.

POLİSE GİDİNCE GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

1 gün sonra THY Kayıp Eşya Bürosu'ndan, valizinin bulunamadığını öğrenen Gündüz, Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olduğunu ve kamera kayıtlarını izlemek istediğini söyledi. Kamera kayıtları izlendi ve 50 yaşlarında bir kişinin, valizi alarak gümrüklü alandan çıktığını tespit edildi.SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NA AİT BAGAJ ETİKETİNİ GÖSTERDİ

Şükrü Gündüz'ün valizin çalan şüphelinin, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen bir uçağın bagaj etiketiyle valizinin kayıp olduğu gerekçesiyle metroyla Atatürk Havalimanı'na geldiği öğrenildi.

GÜMRÜKLÜ ALANA PERSONEL EŞLİĞİNDE GİRDİ

Gümrüklü alana yer hizmeti personeli eşliğinde, pasaportunu gümrük memuruna teslim ederek giren bu kişinin talebi üzerine yapılan incelemede, valizinin burada olmadığı kendisine söylendi.

VALİZİ ALIP METROYA BİNEREK KAÇTI

Yer hizmetleri personeli eşliğinde arındırılmış salondan çıkması gereken şahsın, yoğunluktan faydalanarak Şükrü Gündüz'e ait valizle, metroya binerek havalimanından uzaklaştığı ortaya çıktı.Olayla ilgili soruşturma, şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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